Працівниці секс-індустрії вимагають скасувати покарання за свою роботу. ВІДЕО

Безпрецедентна подія сталася в Києві. Уперше справжнім маршем жінки та чоловіки пройшлися від Верховної Ради до Адміністрації Президента. Серед учасників акції як секс-працівники так і правозахисники. Їх вимоги прості – не чіпати та не ображати представників даного ремесла.

Телеканал ЧП.INFO