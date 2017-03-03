У Києві водій після сварки з дружиною збив пішоходів. ВІДЕО
У Києві водій після сварки з дружиною збив пішоходів. ВІДЕО
Все сталося у Києві на вулиці Льва Толстого. Жінка просила перехожих викликати поліцію, вона з усіх сил намагалася не пустити за кермо «Опелю» свого чоловіка. Однак, той вдарив її та намагався поїхати. За жінку вступився випадковий перехожий. Водій натиснув на газ та збив його.
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