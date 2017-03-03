В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО
В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО
Іноземець зайшов до власного номеру в одному з готелів Одеси. Та щойно той відчинив двері, як на нього напав спочатку один зловмисник, а через кілька секунд на підмогу прийшов другий. Двоє чоловіків силою заштовхнули свою жертву до номеру. Там, як стало відомо згодом, іноземця зв’язали. А його помешкання почали грабувати.
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