В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО

Іноземець зайшов до власного номеру в одному з готелів Одеси. Та щойно той відчинив двері, як на нього напав спочатку один зловмисник, а через кілька секунд на підмогу прийшов другий. Двоє чоловіків силою заштовхнули свою жертву до номеру. Там, як стало відомо згодом, іноземця зв’язали. А його помешкання почали грабувати.

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