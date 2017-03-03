Гройсман пообіцяв фінансову допомогу сім’ям загиблих на Львівщині гірників. ВІДЕО

21 гірник - у лікарнях Львівської області. 2 березня вони зазнали травм різного ступеня внаслідок вибуху метану на шахті Степова, що в селі Глухів Сокальського району. Восьмеро гірників загинули. У зв’язку із цим на Львівщину прибув прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він пообіцяв виділити кошти для сімей загиблих шахтарів. Попередньо сума компенсацію складе від 600 до 700 тисяч гривень для кожної з восьми сімей.

Телеканал ЧП.INFO