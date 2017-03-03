Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО

Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО

23:15 03.03.2017

Ходити за хабаром до кафе, це, мабуть, у чиновників традиція. Так, наприклад, вчинив й інженер-землевпорядник на Дніпропетровщині. До нього звернувся громадянин. Мовляв, для сільськогосподарської діяльності йому необхідно 20 гектарів землі. Заглянувши до реєстру, землевпорядник вільних ділянок не виявив. Однак пообіцяв, так би мовити, вирішити питання, якщо чоловік задовольнить його грошові потреби. 

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

Посадовці вимагали хабар майже у мільйон гривень.

2 000 доларів чиновник хотів від головного лікаря.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО
В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО
03.03.2017 | 23:45
Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО
Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО
03.03.2017 | 23:15
Гройсман пообіцяв фінансову допомогу сім’ям загиблих на Львівщині гірників. ВІДЕО
Гройсман пообіцяв фінансову допомогу сім’ям загиблих на Львівщині гірників. ВІДЕО
03.03.2017 | 22:45
В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО
В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО
03.03.2017 | 22:15
У Києві водій після сварки з дружиною збив пішоходів. ВІДЕО
У Києві водій після сварки з дружиною збив пішоходів. ВІДЕО
03.03.2017 | 21:50
Працівниці секс-індустрії вимагають скасувати покарання за свою роботу. ВІДЕО
Працівниці секс-індустрії вимагають скасувати покарання за свою роботу. ВІДЕО
03.03.2017 | 21:40
Детективи НАБУ вручили підозру чиновнику на лікарняному ліжку. ВІДЕО
Детективи НАБУ вручили підозру чиновнику на лікарняному ліжку. ВІДЕО
03.03.2017 | 21:15
ДТП у Києві: постраждав водій «Audi». ВІДЕО
ДТП у Києві: постраждав водій «Audi». ВІДЕО
03.03.2017 | 20:50
Одна людина загинула, п'ятеро травмувалися під час ДТП на Волині. ВІДЕО
Одна людина загинула, п'ятеро травмувалися під час ДТП на Волині. ВІДЕО
03.03.2017 | 11:40
На Полтавщині пожежні врятували собаку від вірної смерті. ВІДЕО
На Полтавщині пожежні врятували собаку від вірної смерті. ВІДЕО
03.03.2017 | 10:40
У Львові обвалилась шахта ліфту, є загиблі та поранені. ВІДЕО
У Львові обвалилась шахта ліфту, є загиблі та поранені. ВІДЕО
03.03.2017 | 10:20
В Одесі поліцейські затримали злодіїв, які пограбували іноземця. ВІДЕО
В Одесі поліцейські затримали злодіїв, які пограбували іноземця. ВІДЕО
03.03.2017 | 09:20
Під Харковом викрили центр легалізації мігрантів. ВІДЕО
Під Харковом викрили центр легалізації мігрантів. ВІДЕО
02.03.2017 | 23:45
Поліція провела нові обшуки в адміністраторів «груп смерті». ВІДЕО
Поліція провела нові обшуки в адміністраторів «груп смерті». ВІДЕО
02.03.2017 | 23:15
Іспит на водійське посвідчення: відтепер прозоріше і простіше. ВІДЕО
Іспит на водійське посвідчення: відтепер прозоріше і простіше. ВІДЕО
02.03.2017 | 22:45
В Одесі горів будинок. ВІДЕО
В Одесі горів будинок. ВІДЕО
02.03.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Как разговаривать с Донбассом?
03.03.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Легалізація проституції в Україні потрібна не секс-працівникам, а сутенерам
03.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Як варто оцінювати поїздку Надії Савченко у Донецьк?
01.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

3-го березня в Києві пройде перший в Україні Марш секс-працівників, аби заявити про свої права. А ви ЗА чи ПРОТИ легалізації проституції?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.