Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО

Ходити за хабаром до кафе, це, мабуть, у чиновників традиція. Так, наприклад, вчинив й інженер-землевпорядник на Дніпропетровщині. До нього звернувся громадянин. Мовляв, для сільськогосподарської діяльності йому необхідно 20 гектарів землі. Заглянувши до реєстру, землевпорядник вільних ділянок не виявив. Однак пообіцяв, так би мовити, вирішити питання, якщо чоловік задовольнить його грошові потреби.

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Телеканал ЧП.INFO