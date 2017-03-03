В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО

В Україні вже майже пів року працює так званий «антирейдерський закон», втім успіхи його не помітні. Проте в мінюсті кажуть вони таки є. З моменту прийняття закону кількість рейдерських захоплень зменшилась вдесятеро.

Телеканал ЧП.INFO