В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО
В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО
В Україні вже майже пів року працює так званий «антирейдерський закон», втім успіхи його не помітні. Проте в мінюсті кажуть вони таки є. З моменту прийняття закону кількість рейдерських захоплень зменшилась вдесятеро.
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