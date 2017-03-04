У Миколаєві літня жінка жахливо загинула у власному будинку. ВІДЕО
У Миколаєві літня жінка жахливо загинула у власному будинку. ВІДЕО
О 16:19 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі у квартирі одноповерхового житлового будинку по вул. 5-та Слобідська Заводського району м. Миколаєва.
За вказаною адресою виїхали відділення 2 та 3 Державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що горіння виникло на кухні.
За інформацією сусідів, в приміщенні може знаходитись господарка. Під час проведення розвідки в осередку пожежі було виявлено тіло загиблої жінки, 1936 р.н. О 16:30 пожежу локалізовано, о 16:43 ліквідовано на площі 20 кв.м. Для гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
За матеріалами перес-служби ДСНС у Миколаївській області
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