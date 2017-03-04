В Національній опері України виник скандал. ВІДЕО

Артисти Національної опери України побоюються, що залишаться без роботи, адже усіх хочуть перевести із звичних довгострокових договорів на короткотермінові контракти. Артисти не хочуть слухати виправдань від керівництва, що всі будуть працювати за звичною схемою і нічого не зміниться. Переконані, що тепер керівництво почне боротьбу з неугодними. До слова, 16 артистів уже звільнили.

Телеканал ЧП.INFO