Подробиці затримання «борців з педофілами» у Кропивницькому. ВІДЕО

Боролися з педофілами чи тероризували жителів Кропивницького? Правоохоронці твердять, - вони тільки називали себе захисниками дітей від збоченців, а насправді ж, нападали та грабували людей. Зараз дев’ятьох «борців з педофілами» затримали. До їх організації «White lions» входили навіть інспектори міського слідчого ізолятора, а деякі з учасників ще зовсім діти. Їх також арештували. Але батьки не розуміють «чому», кажуть, - доказів причетності дітей до цього угруповання… правоохоронці не надали.

Телеканал ЧП.INFO