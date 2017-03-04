Подробиці затримання «борців з педофілами» у Кропивницькому. ВІДЕО
Подробиці затримання «борців з педофілами» у Кропивницькому. ВІДЕО
Боролися з педофілами чи тероризували жителів Кропивницького? Правоохоронці твердять, - вони тільки називали себе захисниками дітей від збоченців, а насправді ж, нападали та грабували людей. Зараз дев’ятьох «борців з педофілами» затримали. До їх організації «White lions» входили навіть інспектори міського слідчого ізолятора, а деякі з учасників ще зовсім діти. Їх також арештували. Але батьки не розуміють «чому», кажуть, - доказів причетності дітей до цього угруповання… правоохоронці не надали.
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