На Дніпропетровщині затримали винуватця смертельної ДТП. ВІДЕО

Більше двох місяців тому на одній із доріг Нікополя, що на Дніпропетровщині, сталася жахлива аварія. Ввечері дві жінки переходили дорогу по пішохідному переходу. Аж раптом на шаленій швидкості з’явився легковик Мазда і на повному ходу збив жінок. Вони навіть не встигли зреагувати. Удар був настільки потужний, що пішоходи відлетіли на кілька метрів. Водій машини, хоч і зупинив автівку, на жінок навіть не звернув уваги, не поцікавився їх станом і просто вирішив піти.

Телеканал ЧП.INFO