23-річний хлопець убив сусіда, а потім підпалив його квартиру. ВІДЕО
23-річний хлопець убив сусіда, а потім підпалив його квартиру. ВІДЕО
В Одесі сусідські посиденьки закінчилися не добродушним прощанням, а пожежею. Принаймні, так думали спочатку. Правда ж виявилася куди жахливішою. Будинок на вулиці Нікітіна. Небайдужі люди помітили вогонь у одній з квартир 2-го поверху та викликали рятувальників. Коли ж полум'я таки вдалося загасити, пожежні знайшли у помешканні обгоріле тіло чоловіка. Та от помер він не від вогню.
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