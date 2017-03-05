У Києві син вбив матір. ВІДЕО
У Києві син вбив матір. ВІДЕО
В помешканні жили чоловік зі своєю матір’ю. Одну із кімнат родина здавала знайомому з його 11-річним сином. Копи кажуть, стіни квартири прямо просочені алкоголем, бо тут постійно відбувалися застілля…
І не лише це в огляді:
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