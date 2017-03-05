У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО

У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО

08:00 05.03.2017

Прокуратурою міста Києва спільно з співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головним управлінням Служби безпеки України в м. Києві та Київській області викрито громадян Таджикистану, які організували на території столиці незаконне виробництво та збут кондитерських виробів.

Так, фактично в промисловому ангарі, приміщенні-складі з автомобільною гумою та побутовою хімією, в порушення всіх санітарних та епідеміологічних норм, без будь-яких дозвільних документів на початок робіт та документів, які посвідчують якість та безпеку продукції, нелегальні працівники виготовляли східні солодощі, рахат-лукум, цукерки тощо.

 
В подальшому виготовлена продукція та товари імпортного походження, що були отримані контрабандним шляхом, а саме горіхи, оливкова олія, різноманітні приправи, чай, кава та інші продукти харчування, без документів та обліку реалізовувалися на ринках, в магазинах та через мережу Інтернет за готівкові кошти, які не оприбутковувалися в бухгалтерському обліку. За попередніми даними, підприємці ухилилися від сплати податків на загальну суму більш ніж 4,5 млн гривень.
 
Слідчі дії тривають, спільно з працівниками державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться відбір виготовленої продукції, перевіряються можливі поставки продукції в мережі супермаркетів, в дитячі заклади, тощо.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО
У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО
05.03.2017 | 08:00
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
05.03.2017 | 00:00
На Тернопольщині викладач відлупцював учня. ВІДЕО
На Тернопольщині викладач відлупцював учня. ВІДЕО
04.03.2017 | 22:30
На Тернопольщині викладач відлупцював учня. ВІДЕО
На Тернопольщині викладач відлупцював учня. ВІДЕО
04.03.2017 | 22:00
Подробиці затримання «борців з педофілами» у Кропивницькому. ВІДЕО
Подробиці затримання «борців з педофілами» у Кропивницькому. ВІДЕО
04.03.2017 | 21:30
Суд звільнив підозрюваного у кривавому конфлікті, - поліція Рівненщини. ВІДЕО
Суд звільнив підозрюваного у кривавому конфлікті, - поліція Рівненщини. ВІДЕО
04.03.2017 | 21:00
В Національній опері України виник скандал. ВІДЕО
В Національній опері України виник скандал. ВІДЕО
04.03.2017 | 20:30
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
04.03.2017 | 20:00
На Дніпропетровщині затримали винуватця смертельної ДТП. ВІДЕО
На Дніпропетровщині затримали винуватця смертельної ДТП. ВІДЕО
04.03.2017 | 19:30
У Миколаєві літня жінка жахливо загинула у власному будинку. ВІДЕО
У Миколаєві літня жінка жахливо загинула у власному будинку. ВІДЕО
04.03.2017 | 19:00
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО
04.03.2017 | 18:00
В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО
В Україні активно борються із рейдерством – експерти. ВІДЕО
03.03.2017 | 23:45
Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО
Інженер-землевпорядник «оцінив» 20 га землі в 12 000 доларів. ВІДЕО
03.03.2017 | 23:15
Гройсман пообіцяв фінансову допомогу сім’ям загиблих на Львівщині гірників. ВІДЕО
Гройсман пообіцяв фінансову допомогу сім’ям загиблих на Львівщині гірників. ВІДЕО
03.03.2017 | 22:45
В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО
В Одесі грабіжники напали на туриста. ВІДЕО
03.03.2017 | 22:15
У Києві водій після сварки з дружиною збив пішоходів. ВІДЕО
У Києві водій після сварки з дружиною збив пішоходів. ВІДЕО
03.03.2017 | 21:50

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Как разговаривать с Донбассом?
03.03.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Легалізація проституції в Україні потрібна не секс-працівникам, а сутенерам
03.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Як варто оцінювати поїздку Надії Савченко у Донецьк?
01.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

3-го березня в Києві пройде перший в Україні Марш секс-працівників, аби заявити про свої права. А ви ЗА чи ПРОТИ легалізації проституції?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.