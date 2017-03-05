У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО
У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО
Прокуратурою міста Києва спільно з співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головним управлінням Служби безпеки України в м. Києві та Київській області викрито громадян Таджикистану, які організували на території столиці незаконне виробництво та збут кондитерських виробів.
Так, фактично в промисловому ангарі, приміщенні-складі з автомобільною гумою та побутовою хімією, в порушення всіх санітарних та епідеміологічних норм, без будь-яких дозвільних документів на початок робіт та документів, які посвідчують якість та безпеку продукції, нелегальні працівники виготовляли східні солодощі, рахат-лукум, цукерки тощо.
В подальшому виготовлена продукція та товари імпортного походження, що були отримані контрабандним шляхом, а саме горіхи, оливкова олія, різноманітні приправи, чай, кава та інші продукти харчування, без документів та обліку реалізовувалися на ринках, в магазинах та через мережу Інтернет за готівкові кошти, які не оприбутковувалися в бухгалтерському обліку. За попередніми даними, підприємці ухилилися від сплати податків на загальну суму більш ніж 4,5 млн гривень.
Слідчі дії тривають, спільно з працівниками державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться відбір виготовленої продукції, перевіряються можливі поставки продукції в мережі супермаркетів, в дитячі заклади, тощо.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
|
05.03.2017 | 08:00
|
05.03.2017 | 00:00
|
04.03.2017 | 22:30
|
04.03.2017 | 22:00
|
04.03.2017 | 21:30
|
04.03.2017 | 21:00
|
04.03.2017 | 20:30
|
04.03.2017 | 20:00
|
04.03.2017 | 19:30
|
04.03.2017 | 19:00
|
04.03.2017 | 18:00
|
03.03.2017 | 23:45
|
03.03.2017 | 23:15
|
03.03.2017 | 22:45
|
03.03.2017 | 22:15
|
03.03.2017 | 21:50
-
- 1 з 718
- ››