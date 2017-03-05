У Києві іноземці виготовляли ласощі в антисанітарних умовах. ВІДЕО

Прокуратурою міста Києва спільно з співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головним управлінням Служби безпеки України в м. Києві та Київській області викрито громадян Таджикистану, які організували на території столиці незаконне виробництво та збут кондитерських виробів.

Так, фактично в промисловому ангарі, приміщенні-складі з автомобільною гумою та побутовою хімією, в порушення всіх санітарних та епідеміологічних норм, без будь-яких дозвільних документів на початок робіт та документів, які посвідчують якість та безпеку продукції, нелегальні працівники виготовляли східні солодощі, рахат-лукум, цукерки тощо.

В подальшому виготовлена продукція та товари імпортного походження, що були отримані контрабандним шляхом, а саме горіхи, оливкова олія, різноманітні приправи, чай, кава та інші продукти харчування, без документів та обліку реалізовувалися на ринках, в магазинах та через мережу Інтернет за готівкові кошти, які не оприбутковувалися в бухгалтерському обліку. За попередніми даними, підприємці ухилилися від сплати податків на загальну суму більш ніж 4,5 млн гривень.

Слідчі дії тривають, спільно з працівниками державної санітарно-епідеміологічної служби проводиться відбір виготовленої продукції, перевіряються можливі поставки продукції в мережі супермаркетів, в дитячі заклади, тощо.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва