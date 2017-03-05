Перевірка психіатричної лікарні з суворим наглядом викликала гострі суперечки. ВІДЕО
Перевірка психіатричної лікарні з суворим наглядом викликала гострі суперечки. ВІДЕО
У стрічці новин час від часу з'являються страшні повідомлення: вбив власну доньку, скалічив батька, наніс смертельний удар другу. Найчастіше у подібних ситуаціях винуватець або був під алкогольним сп'янінням, або ж страждає від психічних розладів. В останньому випадку проводиться спеціальна перевірка. Якщо суд визнає їх неосудними то вони проходять реабілітацію. До них суд часто ухвалює рішення про примусове лікування у спеціальних медичних закладах. На території України є лише одна державна відповідна установа - Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом.
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