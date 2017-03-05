Працівниці секс-індустрії вимагають скасувати покарання за свою роботу. ВІДЕО
Працівниці секс-індустрії вимагають скасувати покарання за свою роботу. ВІДЕО
Безпрецедентна подія сталася в Києві. Уперше справжнім маршем жінки та чоловіки пройшлися від Верховної Ради до Адміністрації Президента. Серед учасників акції як секс-працівники так і правозахисники. Їх вимоги прості – не чіпати та не ображати представників даного ремесла.
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