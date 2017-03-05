Лави Нацполіції поповнились новими кадрами. ВІДЕО
Лави Нацполіції поповнились новими кадрами. ВІДЕО
Реформу МВС можна буде вважати завершеною тільки тоді, коли молоді хлопці з маленькими зірочками на погонах навчаться та наберуться досвіду і займуть керівні пости, казав Арсен Аваков близько року тому. І ось – почалося.
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