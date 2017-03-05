У поліції охорони розповіли, як вберегти свою квартиру від крадіжок. ВІДЕО

Квартирні крадіжки - один з найбільш розповсюджених видів злочину. Доказ цьому статистика. Тільки за січень 2017 року і лише у столиці зловмисники обікрали 523 квартири. Аби бути спокійним, зайвий раз не турбуватися та, врешті-решт, зберегти своє майно - у квартирі варто встановити сигналізацію, кажуть фахівці.

Телеканал ЧП.INFO