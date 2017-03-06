Біля намету блокадників у зоні АТО поліція виявила вибухівку. ВІДЕО
Біля намету блокадників у зоні АТО поліція виявила вибухівку. ВІДЕО
Під час проведення слідчо-оперативних дій, під однією з опор мосту, де розташовано намет активістів-блокадників, співробітниками поліції виявлено міну «МОН-50», гранату, близько двох кілограмів тротилу із необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони
Співробітниками слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, з метою перевірки отриманої інформації, були проведені слідчі дії – огляд місця події.
Під час проведення огляду ділянки, де розміщено намет активістів-блокадників, під автомобільним мостом, який проходить над залізничною колією 42 км залізничного шляху між станціями «Шепілове» і «Світланове», розташованому у м. Золоте-1 Попаснянського району, між опорними колонами мосту поліцейські виявили картонну коробку.
В ній знаходилися:
- ручна граната наступальна (РГН) з вкрученим підривачем УДЗ
- патрони 5,45 мм – 181 шт.
- дві тротилові шашки по 400 г.
- три тротилові шашки по 200 г.
- чотири тротилові шашки по 75 г.
- вогнепровідний шнур.
Поруч з коробкою виявлено:
- міну направленої дії МОН-50
- засіб підриву
- патрони калібру 5,45 мм – 62 шт.
- 2 капсуля КД-8а
- 2 запали МД – 5М
- три димові шашки
- 2 накольні механізми.
На даний час на місці де розташовані намети активістів-блокадників проводяться оперативно-слідчі дії. Працюють експерти криміналісти-вибухотехніки. Проводиться ретельне обстеження території.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області
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