Біля намету блокадників у зоні АТО поліція виявила вибухівку. ВІДЕО

Під час проведення слідчо-оперативних дій, під однією з опор мосту, де розташовано намет активістів-блокадників, співробітниками поліції виявлено міну «МОН-50», гранату, близько двох кілограмів тротилу із необхідними пристроями для здійснення вибухів, димові шашки, патрони

Співробітниками слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, з метою перевірки отриманої інформації, були проведені слідчі дії – огляд місця події.

Під час проведення огляду ділянки, де розміщено намет активістів-блокадників, під автомобільним мостом, який проходить над залізничною колією 42 км залізничного шляху між станціями «Шепілове» і «Світланове», розташованому у м. Золоте-1 Попаснянського району, між опорними колонами мосту поліцейські виявили картонну коробку.

В ній знаходилися:

- ручна граната наступальна (РГН) з вкрученим підривачем УДЗ

- патрони 5,45 мм – 181 шт.

- дві тротилові шашки по 400 г.

- три тротилові шашки по 200 г.

- чотири тротилові шашки по 75 г.

- вогнепровідний шнур.

Поруч з коробкою виявлено:

- міну направленої дії МОН-50

- засіб підриву

- патрони калібру 5,45 мм – 62 шт.

- 2 капсуля КД-8а

- 2 запали МД – 5М

- три димові шашки

- 2 накольні механізми.

На даний час на місці де розташовані намети активістів-блокадників проводяться оперативно-слідчі дії. Працюють експерти криміналісти-вибухотехніки. Проводиться ретельне обстеження території.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області