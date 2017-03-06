На Херсонщині СБУ викрила фірму, що фінансувала терористів. ВІДЕО
На Херсонщині СБУ викрила фірму, що фінансувала терористів. ВІДЕО
Комерційну структуру, яка фінансувала терористів, викрила на Херсонщині Служба безпеки України.
Одне з комерційних підприємств регіону, що займається виробництвом та реалізацією продовольчих товарів, систематично переправляло частину необлікованої виручки у готівці ватажкам терористичної організації «ДНР».
Оперативники спецслужби провели 17 обшуків в офісних, складських, житлових приміщеннях та автомобілях осіб, причетних до протиправної діяльності на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад три мільйони гривень готівки, золоті злитки на більше ніж 3,5 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних фірм та два сервери, підключені до ІР-адреси «Donetsk, Russian Federation», що використовувались для фінансових оборудок.
Співробітники СБ України затримали одного з керівників підприємства та посередника. Затриманим повідомлено про підозру за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії, спрямовані на притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності.
За матеріалами прес-центру СБУ
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