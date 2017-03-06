На Харківщині підозрілий предмет зупинив рух потягів на чотири години. ВІДЕО

На Харківщині підозрілий предмет зупинив рух потягів на чотири години. ВІДЕО

08:22 06.03.2017

Повідомлення про те, що на залізничному мосту знаходиться підозрілий предмет, надійшло до чергової частини Куп’янського відділу поліції від диспетчера станції «Кулаговка».

Для з’ясування обставин за адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. На місці події правоохоронці виявили муляж на основі учбової противотанкової міни «ТМ-62М». Рух потягів було зупинено на 4 години 30 хвилин.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та розшукують осіб, причетних до злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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