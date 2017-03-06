На Харківщині підозрілий предмет зупинив рух потягів на чотири години. ВІДЕО

Повідомлення про те, що на залізничному мосту знаходиться підозрілий предмет, надійшло до чергової частини Куп’янського відділу поліції від диспетчера станції «Кулаговка».

Для з’ясування обставин за адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. На місці події правоохоронці виявили муляж на основі учбової противотанкової міни «ТМ-62М». Рух потягів було зупинено на 4 години 30 хвилин.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та розшукують осіб, причетних до злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області