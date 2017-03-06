На Рівненщині жінку захопила у полон... чавунна батарея опалення. ВІДЕО

О 08:58 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101»надійшло повідомлення, що в місті Костопіль на вулиці 1-го травня, 33-річна власниця помешкання по необережності просунула лікоть руки у чавунну батарею та не може самостійно звільнитися. За вказаною адресою негайно виїхали чергові офіцери 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль. На місці події, співробітники ДСНС оглянувши руку жінки з’ясували, що після марних спроб самостійно звільнитися, кінцівка лише набрякла та збільшилася у розмірі.

Рятувальники відключили автономне опалення та злили воду із системи. Далі за допомогою спеціальних інструментів розкрутили одну із секцій батареї та звільнили руку власниці.

Жінку оглянули, ушкоджень чи травмувань виявлено не було, від медичної допомоги вона відмовилася.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області