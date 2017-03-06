На Черкащині під час пожежі рятувальники натрапили на тіло людини. ВІДЕО

05 березня о 22:10 в кімнаті житлового будинку на вулиці Фурманова виникла пожежа.

На боротьбу із вогнем оперативно прибули рятувальники Кам`янської пожежно-рятувальної частини та добровільна пожежна команда ТОВ «Кам’янський елеватор». Спільними зусиллями вогнеборці о 23:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:45 ліквідувати. Згодом під час обстеження місця пожежі, в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили бездиханне тіло 61-річного чоловіка.

У результаті пожежі вогнем знищено матрац та речі домашнього вжитку. За попередніми даними причиною пожежі стала необережність загиблого під час куріння.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області