Протести у справі Романа Насірова: тиск на суд чи громадянська позиція. ВІДЕО

Протести у справі Романа Насірова: тиск на суд чи громадянська позиція. ВІДЕО

19:45 06.03.2017

Вся увага громадськості вже котрий день прикута до того, що відбувається за дверима Солом'янського районного суду Києва, куди доправили Романа Насірова для участі в судовому засіданні. Сотні активістів, громадських діячів та пересічних громадян теж з'явилися до стін суду. Всю ніч вони простояли під будівлею, контролюючи кожен рух, приїзд чи виїзд. Таким чином люди хотіли завадити, за їхніми словами, можливій втечі підозрюваного та перешкодити будь-яким маніпуляціям.

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