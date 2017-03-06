Протести у справі Романа Насірова: тиск на суд чи громадянська позиція. ВІДЕО

Вся увага громадськості вже котрий день прикута до того, що відбувається за дверима Солом'янського районного суду Києва, куди доправили Романа Насірова для участі в судовому засіданні. Сотні активістів, громадських діячів та пересічних громадян теж з'явилися до стін суду. Всю ніч вони простояли під будівлею, контролюючи кожен рух, приїзд чи виїзд. Таким чином люди хотіли завадити, за їхніми словами, можливій втечі підозрюваного та перешкодити будь-яким маніпуляціям.

Телеканал ЧП.INFO