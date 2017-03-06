На Одещині прокурор на автомобілі збив на смерть жінку. ВІДЕО
На Одещині прокурор на автомобілі збив на смерть жінку. ВІДЕО
Смертельна ДТП сталася у селі Кислиця на Одещині. Її ніби то спровокував прокурор Ізмаїлської прокуратури Євген Чабан. Чоловік, за словами свідків був добряче п’яним, не впорався з управлінням своєї іномарки і на швидкості збив місцеву жительку. Вона від отриманих травм загинула.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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