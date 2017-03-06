У Черкаській області під час пожежі загинув чоловік. ВІДЕО

У Черкаській області пізно ввечері загорілася кімната. Рятувальники впоралися з вогнем за кілька хвилин. Втім, на згарищі в одній із кімнат будинку знайшли тіло чоловіка.

І не лише це в огляді надзвичайних подій:

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Телеканал ЧП.INFO