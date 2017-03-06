Через повідомлення про вибухівку на Харківщині зупинилися поїзди. ВІДЕО
Через повідомлення про вибухівку на Харківщині зупинилися поїзди. ВІДЕО
На чотири з половиною години зупинився рух поїздів по одній з залізничних ділянок у Харківській області. Усьому виною незрозумілий пакунок на залізничному мості дуже схожий на вибухівку.
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