Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО

Україна проти Росії. В міжнародному суді ООН в Гаазі починається низка судових засідань щодо позову України проти Російської Федерації. Зокрема, питання постає у порушенні російською стороною Конвенцій ООН. Наприклад, у пунктах про фінансування тероризму та расову дискримінації. Українську делегацію очолила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, вона виступила з доповіддю. Вже наступного дня перед міжнародним судом слово триматиме представник Росії.

Телеканал ЧП.INFO