Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО

Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО

21:15 06.03.2017

Україна проти Росії. В міжнародному суді ООН в Гаазі починається низка судових засідань щодо позову України проти Російської Федерації. Зокрема, питання постає у порушенні російською стороною Конвенцій ООН. Наприклад, у пунктах про фінансування тероризму та расову дискримінації. Українську делегацію очолила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, вона виступила з доповіддю. Вже наступного дня перед міжнародним судом слово триматиме представник Росії. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Світловідчивачі на одязі хочуть запровадити на законодавчому рівні. ВІДЕО
Світловідчивачі на одязі хочуть запровадити на законодавчому рівні. ВІДЕО
06.03.2017 | 22:45
В Києві водій авто відлупцював жінку та збив очевидця. ВІДЕО
В Києві водій авто відлупцював жінку та збив очевидця. ВІДЕО
06.03.2017 | 22:15
Авдіївка знову лишилась без світла. ВІДЕО
Авдіївка знову лишилась без світла. ВІДЕО
06.03.2017 | 21:40
Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО
Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО
06.03.2017 | 21:15
Через повідомлення про вибухівку на Харківщині зупинилися поїзди. ВІДЕО
Через повідомлення про вибухівку на Харківщині зупинилися поїзди. ВІДЕО
06.03.2017 | 20:50
У Черкаській області під час пожежі загинув чоловік. ВІДЕО
У Черкаській області під час пожежі загинув чоловік. ВІДЕО
06.03.2017 | 20:40
На Одещині прокурор на автомобілі збив на смерть жінку. ВІДЕО
На Одещині прокурор на автомобілі збив на смерть жінку. ВІДЕО
06.03.2017 | 20:15
Протести у справі Романа Насірова: тиск на суд чи громадянська позиція. ВІДЕО
Протести у справі Романа Насірова: тиск на суд чи громадянська позиція. ВІДЕО
06.03.2017 | 19:45
Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО
Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО
06.03.2017 | 19:00
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
06.03.2017 | 18:00
На Черкащині під час пожежі рятувальники натрапили на тіло людини. ВІДЕО
На Черкащині під час пожежі рятувальники натрапили на тіло людини. ВІДЕО
06.03.2017 | 17:00
На Рівненщині жінку захопила у полон... чавунна батарея опалення. ВІДЕО
На Рівненщині жінку захопила у полон... чавунна батарея опалення. ВІДЕО
06.03.2017 | 11:40
На Харківщині підозрілий предмет зупинив рух потягів на чотири години. ВІДЕО
На Харківщині підозрілий предмет зупинив рух потягів на чотири години. ВІДЕО
06.03.2017 | 08:22
На Херсонщині СБУ викрила фірму, що фінансувала терористів. ВІДЕО
На Херсонщині СБУ викрила фірму, що фінансувала терористів. ВІДЕО
06.03.2017 | 07:20
Біля намету блокадників у зоні АТО поліція виявила вибухівку. ВІДЕО
Біля намету блокадників у зоні АТО поліція виявила вибухівку. ВІДЕО
06.03.2017 | 06:46
У поліції охорони розповіли, як вберегти свою квартиру від крадіжок. ВІДЕО
У поліції охорони розповіли, як вберегти свою квартиру від крадіжок. ВІДЕО
05.03.2017 | 22:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Как разговаривать с Донбассом?
03.03.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Легалізація проституції в Україні потрібна не секс-працівникам, а сутенерам
03.03.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Як варто оцінювати поїздку Надії Савченко у Донецьк?
01.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Акція з блокування суду, де перебуває Насіров, - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.