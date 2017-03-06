Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО
Україна проти Росії: у міжнародному суді ООН почались судові засідання. ВІДЕО
Україна проти Росії. В міжнародному суді ООН в Гаазі починається низка судових засідань щодо позову України проти Російської Федерації. Зокрема, питання постає у порушенні російською стороною Конвенцій ООН. Наприклад, у пунктах про фінансування тероризму та расову дискримінації. Українську делегацію очолила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, вона виступила з доповіддю. Вже наступного дня перед міжнародним судом слово триматиме представник Росії.
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