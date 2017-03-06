Авдіївка знову лишилась без світла. ВІДЕО
Авдіївка знову лишилась без світла. ВІДЕО
Авдіївка знову без світла. Ввечері, 5 березня бойовики вкотре, порушуючи Мінські домовленості, відкрили вогонь. Стріляють не тільки по позиціях українських військових. У небезпеці - мирні жителі міста, що живуть поблизу комунального підприємства «Вода Донбасу». Саме туди цілив ворог із заборонених гранатометів та мінометів. Як результат – місто без світла, а через кілька днів може опинитися і без води.
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