В Києві водій авто відлупцював жінку та збив очевидця. ВІДЕО

Як подружній конфлікт призвів до страшного ДТП, та чому найбільше дісталося випадковому свідку, дивіться у випуску «Надія є». А також: на Житомирщині сусіди врятували від загибелі молоду сім’ю, в Полтавській області рятувальники дістали з колодязя собаку.

Телеканал ЧП.INFO