Світловідчивачі на одязі хочуть запровадити на законодавчому рівні. ВІДЕО

За 2016 рік 1027 людей загинуло під колесами машин. Аби повпливати на невтішні цифри статистики та зберегти людям життя місяць тому Президенту України підготували електронну петицію. Люди вважають, проблему аварій на дорозі за участі пішоходів нібито зможуть вирішити флікери. Це світловідбивачі, які автори петиції радять носити пішоходам.

Телеканал ЧП.INFO