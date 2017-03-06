Трагедію на шахті «Степова» не розслідують - профспілки. ВІДЕО

Трагедія на шахті «Степова» у Львівській області, здавалося б, мала показати, наскільки шахтарі незахищені, що стан українських шахт критичний і потребує уваги з боку держави. Утім, поки не те, щоб за модернізацію українських шахт не взялися, навіть за розслідування аварії впродовж п’яти діб ніхто не брався, - каже керівник профспілки шахтарів Михайло Волинець.

Телеканал ЧП.INFO