Арсенал зброї вилучила СБУ у Кривому Розі. ВІДЕО

Під час обшуків помешкання та присадибної ділянки,що належать колишньому військовому, правоохоронці вилучили автомат Калашникова, гранатомет, чотири цинки набоїв калібру 5,45, один цинк набоїв калібру 7,62, три глушники та сім магазинів до АК, дві димові шашки, сто порохових запалів, частини механізмів для АК, п’ять снарядів до БМП та ще 780 набоїв різного калібру до стрілецької зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ