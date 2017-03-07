Побитий беркутівцями журналіст подав апеляцію до суду. ВІДЕО
Побитий беркутівцями журналіст подав апеляцію до суду. ВІДЕО
Черкаський журналіст Ігор Єфимов намагається добитись справедливості. Суд не знайшов винних у його побитті, але журналіст оскаржує це рішення.
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