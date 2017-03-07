Водій врізався в опори мосту: його у тяжкому стані забрали до лікарні. ВІДЕО

Ще одна автопригода у Києві сталася на Житомирській трасі. Тут уже учасниками ДТП були не два автомобілі, а один. Ось зупинка «Бузова», а за кілька кроків від неї – розтрощений «Мерседес». Уламки від нього розлетілися під колеса інших автівок по всьому шляху.

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

У Києві автомобіль спричинив ДТП, а потім врізався у зупинку.

Mercedes зіткнувся із мікроавтобусом у Маріуполі.

https://www.youtube.com/watch?v=VLExRxFROKA

Телеканал ЧП.INFO