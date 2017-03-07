Водій врізався в опори мосту: його у тяжкому стані забрали до лікарні. ВІДЕО
Водій врізався в опори мосту: його у тяжкому стані забрали до лікарні. ВІДЕО
Ще одна автопригода у Києві сталася на Житомирській трасі. Тут уже учасниками ДТП були не два автомобілі, а один. Ось зупинка «Бузова», а за кілька кроків від неї – розтрощений «Мерседес». Уламки від нього розлетілися під колеса інших автівок по всьому шляху.
Крім того в огляді дивіться ще про таке:
У Києві автомобіль спричинив ДТП, а потім врізався у зупинку.
Mercedes зіткнувся із мікроавтобусом у Маріуполі.
https://www.youtube.com/watch?v=VLExRxFROKA
|
08.03.2017 | 02:00
|
07.03.2017 | 23:45
|
07.03.2017 | 23:30
|
07.03.2017 | 23:20
|
07.03.2017 | 23:10
|
07.03.2017 | 22:45
|
07.03.2017 | 22:15
|
07.03.2017 | 21:45
|
07.03.2017 | 21:20
|
07.03.2017 | 21:11
|
07.03.2017 | 20:50
|
07.03.2017 | 20:40
|
07.03.2017 | 19:30
|
07.03.2017 | 18:30
|
07.03.2017 | 06:34
|
07.03.2017 | 03:00
-
- 1 з 720
- ››