Місяць квартирним крадіям вдавалося втікати від поліції охорони. ВІДЕО

Місяць квартирним крадіям вдавалося втікати від поліції охорони. ВІДЕО

21:20 07.03.2017

У Тернопільській області власники будинків поставили оселі під охорону. Щойно крадії насмілювались вдертись до будинку як відповідне повідомлення надходило до працівників поліції охорони. Втім, зловмисникам кілька разів вдавалося тікати ще до прибуття правоохоронців. Частенько вони встигали прихопити з собою цінні речі з будинків. Та все ж сліди злочину вивели поліцейських на зловмисників.

Не тільки це….також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….

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