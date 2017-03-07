У Нацполіції повідомляють про факти вимагання поліцейськими хабарів. ВІДЕО

На офіційному сайті Національної поліції України опубліковано дві новини поспіль про те, як правоохоронці вимагають гроші. «На Донеччині оперативників поліції затримали за вимагання хабарів», «На Волині трьох поліцейських з погонею затримали за хабарництво».

Телеканал ЧП.INFO