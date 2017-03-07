У Харківській області зникла 16-річна дитина. ВІДЕО

У Харківській області зникла 16-річна Ліза Черпак! Вночі 7 березня дівчинка вийшла з дому але й досі не повернулась. Куди вона могла піти батьки не знають.

На вигляд дитина має років 15-16. Зріст 160 сантиметрів. Худорлява. Має довге руде волосся.

Дитина була одягнена в синю куртку і темні штани.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000! Звертаємо увагу, що дзвінки - безкоштовні. А ваша допомога – дуже важлива.

Телеканал ЧП.INFO