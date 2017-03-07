У Кропивницькому виникла суперечка між поліцейськими і водієм. ВІДЕО

У Кропивницькому про хамську поведінку двох патрульних керівництво поліції дізналося завдяки посту у соціальній мережі. Як з’ясувалося, - патрульний навмисно грався з ліхтарем аби засліпити камеру водія. До того ж, тривалий час обидва поліцейських відмовлялися представитися. Зараз за фактом некоректної поведінки патрульних розпочали службове розслідування.

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Телеканал ЧП.INFO