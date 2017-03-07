Правозахисники назвали поіменно душителів свободи слова у Криму. ВІДЕО
Правозахисники назвали поіменно душителів свободи слова у Криму. ВІДЕО
В окупованому Криму свободу слова душать. Арешти, обшуки і погрози кримським журналістам за три роки стали нормою. Правозахисники підготували поіменний список «душителів» свободи слова на основі: свідчень постраждалих журналістів, фото та відео матеріалів. Туди увійшли і Сергій Абісов - міністр внутрішніх справ Росії, Сергій Аксьонов - голова «Ради міністрів Республіки Крим», екс-прокурор Наталя Поклонська, у списку є і очільники ФСБ, і Михайло Шеремет - колишній віце-прем’єр-міністр уряду Криму.
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