Правозахисники назвали поіменно душителів свободи слова у Криму. ВІДЕО

В окупованому Криму свободу слова душать. Арешти, обшуки і погрози кримським журналістам за три роки стали нормою. Правозахисники підготували поіменний список «душителів» свободи слова на основі: свідчень постраждалих журналістів, фото та відео матеріалів. Туди увійшли і Сергій Абісов - міністр внутрішніх справ Росії, Сергій Аксьонов - голова «Ради міністрів Республіки Крим», екс-прокурор Наталя Поклонська, у списку є і очільники ФСБ, і Михайло Шеремет - колишній віце-прем’єр-міністр уряду Криму.

Телеканал ЧП.INFO