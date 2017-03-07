У Києві СБУ викрила та припинила продаж медичних препаратів. ВІДЕО
У Києві СБУ викрила та припинила продаж медичних препаратів. ВІДЕО
Підприємливі ділки продавали незаконні медикаменти через мережі спортивних клубів. Серед забороненого - підроблені ліки та анаболічні стероїди.
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