Російські наркоторговці заманюють українців високими зарплатами. ВІДЕО

Приваблива реклама із пропозицією високооплачуваної роботи часто викликає інтерес у людей, які опинилися у фінансовій скруті. Люди навіть не завжди задумуються, що така гарна реклама може таїти в собі підводні камені, тому одразу телефонують за вказаними на брошурах номерами телефонів. Коли ж розуміють у яку халепу потрапили - вже пізно. На сьогодні чимало українців потрапили у так зване трудове рабство до Росії. Заробітчанам обіцяли високооплачувану роботу, однак, які завдання доведеться виконувати тримали в секреті до останнього. Коли ж відкрили карти і пояснили, що треба торгувати наркотиками, шляхів для відступу не було, адже почались погрози.

Телеканал ЧП.INFO