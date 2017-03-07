Російські наркоторговці заманюють українців високими зарплатами. ВІДЕО
Російські наркоторговці заманюють українців високими зарплатами. ВІДЕО
Приваблива реклама із пропозицією високооплачуваної роботи часто викликає інтерес у людей, які опинилися у фінансовій скруті. Люди навіть не завжди задумуються, що така гарна реклама може таїти в собі підводні камені, тому одразу телефонують за вказаними на брошурах номерами телефонів. Коли ж розуміють у яку халепу потрапили - вже пізно. На сьогодні чимало українців потрапили у так зване трудове рабство до Росії. Заробітчанам обіцяли високооплачувану роботу, однак, які завдання доведеться виконувати тримали в секреті до останнього. Коли ж відкрили карти і пояснили, що треба торгувати наркотиками, шляхів для відступу не було, адже почались погрози.
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