Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався бойовик «ДНР». ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України в рамках Програми «На тебе чекають вдома» схилили до добровільного складання зброї та повернення до нормального життя колишнього бойовика т.зв. «ДНР».

У 2014 році чоловік під час тимчасової окупації Слов’янська на Донеччині під впливом пропаганди приєднався до одного з незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР». У його складі він чергував на незаконних блокпостах та не брав участі у бойових діях. Бойовик усвідомив справжні «ідеали» бойовиків та розчарувався у них.

Після звільнення міста силами антитерористичної операції, побоюючись переслідування чоловік виїхав до Росії, де мешкають його родичі. Дізнавшись про Програму Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» вирішив повернутися.

Зараз він знаходиться на території України, сподівається, що суд звільнить його від кримінальної відповідальності, враховуючи відсутність у діях тяжких злочинів.

За матеріалами прес-центру СБУ