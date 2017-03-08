СБУ затримала в Маріуполі бойовика теругруповання «Оплот». ВІДЕО
СБУ затримала в Маріуполі бойовика теругруповання «Оплот». ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України затримали в Маріуполі бойовика терористичної угруповання «Оплот» т.зв. «ДНР».
Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року за гроші вступив до незаконного збройного формування у Донецьку. Пройшовши відповідну військову підготовку, бойовик отримав форму, зброю та здійснював охорону об’єктів терористів.
Після конфлікту з керівництвом бандформування чоловік залишив бойовиків та під виглядом переселенця виїхав до Маріуполя, де переховувався у родичів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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