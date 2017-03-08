СБУ затримала в Маріуполі бойовика теругруповання «Оплот». ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Маріуполі бойовика терористичної угруповання «Оплот» т.зв. «ДНР».

Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року за гроші вступив до незаконного збройного формування у Донецьку. Пройшовши відповідну військову підготовку, бойовик отримав форму, зброю та здійснював охорону об’єктів терористів.

Після конфлікту з керівництвом бандформування чоловік залишив бойовиків та під виглядом переселенця виїхав до Маріуполя, де переховувався у родичів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ