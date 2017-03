СБУ затримала бойовика "ДНР", який охороняв українських заручників.ВІДЕО

Бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька, затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

На підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

