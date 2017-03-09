СБУ затримала бойовика "ДНР", який охороняв українських заручників.ВІДЕО
СБУ затримала бойовика "ДНР", який охороняв українських заручників.ВІДЕО
Бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька, затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
На підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Бойовика терористичної організації «ДНР», який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька, затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
На підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2886#sthash.uBXw6f3P.dpuf
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