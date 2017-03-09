На Луганщині суд звільнив ще одного учасника програми СБУ. ВІДЕО
На Луганщині суд звільнив ще одного учасника програми СБУ. ВІДЕО
На Луганщині суд звільнив від кримінального покарання ще одного учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».
Наприкінці травня 2014 року мешканець Луганської області приєднався до одного з НЗФ т.зв. «ЛНР», стояв на блокпосту, перевіряв документи у громадян, багаж та автомобілі. За «роботу» отримував сигарети і харчі.
Згодом розібравшись у подіях, що відбуваються навколо, усвідомивши свою помилку, він залишив лави незаконного збройного формування. Тривалий час чоловік переховувався у друзів, побоюючись справедливого покарання.
Нарешті з Інтернету він дізнався про Програму «На тебе чекають вдома» та звернувся до СБУ.
У своєму відеозверненні колишній бойовик запевнив, що Програма працює та закликав співгромадян, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, скласти зброю та повертатися додому до близьких та рідних.
За матеріалами прес-центру СБУ
На Луганщині суд звільнив від кримінального покарання ще одного учасника Програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».
Наприкінці травня 2014 року мешканець Луганської області приєднався до одного з НЗФ т.зв. «ЛНР», стояв на блокпосту, перевіряв документи у громадян, багаж та автомобілі. За «роботу» отримував сигарети і харчі.
Згодом розібравшись у подіях, що відбуваються навколо, усвідомивши свою помилку, він залишив лави незаконного збройного формування. Тривалий час чоловік переховувався у друзів, побоюючись справедливого покарання.
Нарешті з Інтернету він дізнався про Програму «На тебе чекають вдома» та звернувся до СБУ.
У своєму відеозверненні колишній бойовик запевнив, що Програма працює та закликав співгромадян, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, скласти зброю та повертатися додому до близьких та рідних.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2889#sthash.BKqBg3zS.dpuf
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