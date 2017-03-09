СБУ перекрила потужний канал контрабанди стрілецької зброї . ВІДЕО

СБУ перекрила потужний канал контрабанди стрілецької зброї . ВІДЕО

19:00 09.03.2017

Потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та набоїв припинила Служба безпеки України у результаті спецоперації.

Троє зловмисників, мешканці Києва та Харківщини, замовляли комплектуючі до стрілецької зброї у країнах Західної Європи та США, особисто збирали їх та продавали. Запчастини до зброї надходили в Україну поштою, або ж їх доставляли кур’єри в обхід митниці. В Україні покупців підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті.

Упродовж січня-лютого співробітники СБУ задокументували низку фактів незаконного постачання та збуту вогнепальної зброї членами злочинної групи.

Під час обшуків, проведених на початку березня за місцями мешкання фігурантів справи, правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї та комплектуючих виробництва провідних збройних підприємств з усього світу: Німеччини, Австрії, Чехії, Швейцарії, Бельгії, Італії, США, Ізраїлю, Росії та інших країн. Вилучені зразки вогнепальної зброї передані на експертизу.

Слідчі Управління СБ України в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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