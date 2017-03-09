Поліція Дніпра затримала нелюдів, які вбили та спалили знайомого. ВІДЕО

01 березня обвуглене тіло 30-річного чоловіка виявили за металевими гаражами на матраці біля купи сміття в Індустріальному районі м. Дніпра.

Було встановлено, що в ніч з 28 лютого на 1 березня троє чоловіків, знаходячись поряд з металевими гаражами біля будинку по вул. Тверській, 22, розпивали спиртні напої у сторожці за місцем роботи одного з нападників. Під час сварки, яка виникла між потерпілим та двома раніше судимими чоловіками, нападники почали бити співпляшника руками та ногами по голові і тулубу.

В результаті, чоловік втратив свідомість та впав. Злякавшись скоєного, зловмисники підпалили сміття та матрац, на якому лежав померлий.

Наступного дня 22- та 30-річні підозрювані в умисному вбивстві були затримані. Співробітники Індустріального відділення поліції встановили, що один з чоловіків був раніше судимим за несплату аліментів, інший – за крадіжки, грабежі та шахрайства. З’ясувалося, що померлий деякий час жив у квартирі одного з підозрюваних.

За вчинення вбивства чоловікам вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбачено ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області