У Києві розстріляли авто бізнесмена: чоловіка вбито, двох дітей поранено. ВІДЕО

У Києві розстріляли авто бізнесмена: чоловіка вбито, двох дітей поранено. ВІДЕО

19:50 09.03.2017

Голосіївський район міста Києва. Близько опівночі спокій тамтешніх жителів розвіяли звуки пострілів. Вони лунали неподалік вулиці Антоновича. Стривожені люди одразу викликали поліцію. Кожен сподівався на краще, на те, що, можливо, помилився. Однак за кілька хвилин правоохоронці вже розмотували червоно-білу стрічку, аби позначити територію злочину.

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