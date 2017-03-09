На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО

В Івано-Франківській колонії медики впродовж трьох тижнів ігнорували скарги ув’язненого на погане самопочуття – встановила перевірка з прокуратури. У чоловіка було запалення апендициту і коли вже терпіти він просто не зміг, тільки тоді, у важкому стані, його відвезли у центральну лікарню. Тим часом, у колоніях на Кіровоградщині вже не одна людина так і не дочекалася медичної допомоги. Тут смертність в’язнів, за словами Генерального прокурора, найбільша в Україні. Аби виправити кричущу ситуацію зі смертністю ув’язнених та затриманих, Омбудсмен і Генпрокурор просить в Уряду забрати у Міністерства юстиції функції надання медичної допомоги і передати їх у Міністерство охорони здоров’я.

Телеканал ЧП.INFO