На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО
На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО
В Івано-Франківській колонії медики впродовж трьох тижнів ігнорували скарги ув’язненого на погане самопочуття – встановила перевірка з прокуратури. У чоловіка було запалення апендициту і коли вже терпіти він просто не зміг, тільки тоді, у важкому стані, його відвезли у центральну лікарню. Тим часом, у колоніях на Кіровоградщині вже не одна людина так і не дочекалася медичної допомоги. Тут смертність в’язнів, за словами Генерального прокурора, найбільша в Україні. Аби виправити кричущу ситуацію зі смертністю ув’язнених та затриманих, Омбудсмен і Генпрокурор просить в Уряду забрати у Міністерства юстиції функції надання медичної допомоги і передати їх у Міністерство охорони здоров’я.
|
09.03.2017 | 23:30
|
09.03.2017 | 23:15
|
09.03.2017 | 22:45
|
09.03.2017 | 22:15
|
09.03.2017 | 21:45
|
09.03.2017 | 21:20
|
09.03.2017 | 21:10
|
09.03.2017 | 20:45
|
09.03.2017 | 20:15
|
09.03.2017 | 19:50
|
09.03.2017 | 19:00
|
09.03.2017 | 18:30
|
09.03.2017 | 14:20
|
09.03.2017 | 06:37
|
08.03.2017 | 06:00
|
08.03.2017 | 02:00
-
- 1 з 721
- ››