У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО

У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО

20:45 09.03.2017

Все сталося вдень на вулиці Веселинівській. Автівку викинуло з дороги. За словами водія, у машини несподівано відмовили гальма.

І не лише це в огляді ДТП:

У Рівному фура влетіла в кіоск

У Кривому Розі водія маршрутки підозрюють у наркотичному сп’янінні

http://rivne1.tv/

https://novosti-n.org/

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Луганщині суд звільнив ще одного учасника програми СБУ. ВІДЕО
На Луганщині суд звільнив ще одного учасника програми СБУ. ВІДЕО
09.03.2017 | 23:30
У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО
У Чернігові журналіст оскаржує закриття справи про побиття у суді. ВІДЕО
09.03.2017 | 23:15
У Львові патрульні штрафували пішоходів, які перебігали дорогу на червоний. ВІДЕО
У Львові патрульні штрафували пішоходів, які перебігали дорогу на червоний. ВІДЕО
09.03.2017 | 22:45
Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО
Українці все частіше стають жертвами насильства у сім`ї. ВІДЕО
09.03.2017 | 22:15
В Черкасах кондуктора маршрутки звільнили через поведінку. ВІДЕО
В Черкасах кондуктора маршрутки звільнили через поведінку. ВІДЕО
09.03.2017 | 21:45
Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО
Київ заполонив туман та їдкий дим. ВІДЕО
09.03.2017 | 21:20
У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО
У Дніпрі біля школи зайшли обгоріле тіло. ВІДЕО
09.03.2017 | 21:10
У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО
У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО
09.03.2017 | 20:45
На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО
На Івано-Франківщині через халатність медиків ледь не загинув ув’язнений. ВІДЕО
09.03.2017 | 20:15
У Києві розстріляли авто бізнесмена: чоловіка вбито, двох дітей поранено. ВІДЕО
У Києві розстріляли авто бізнесмена: чоловіка вбито, двох дітей поранено. ВІДЕО
09.03.2017 | 19:50
СБУ перекрила потужний канал контрабанди стрілецької зброї . ВІДЕО
СБУ перекрила потужний канал контрабанди стрілецької зброї . ВІДЕО
09.03.2017 | 19:00
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
09.03.2017 | 18:30
Поліція Дніпра затримала нелюдів, які вбили та спалили знайомого. ВІДЕО
Поліція Дніпра затримала нелюдів, які вбили та спалили знайомого. ВІДЕО
09.03.2017 | 14:20
СБУ затримала бойовика "ДНР", який охороняв українських заручників.ВІДЕО
СБУ затримала бойовика "ДНР", який охороняв українських заручників.ВІДЕО
09.03.2017 | 06:37
Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався бойовик «ДНР». ВІДЕО
Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався бойовик «ДНР». ВІДЕО
08.03.2017 | 06:00
СБУ затримала в Маріуполі бойовика теругруповання «Оплот». ВІДЕО
СБУ затримала в Маріуполі бойовика теругруповання «Оплот». ВІДЕО
08.03.2017 | 02:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Українці вимагають показових жертв на вівтар боротьби з корупцією
09.03.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
8 марта - день сексизма и унижения
09.03.2017
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтер
Я ехала с убийцей, а он говорил, что российских войск в Украине нет
07.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

8 березня для вас – це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.