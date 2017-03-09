У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО

Все сталося вдень на вулиці Веселинівській. Автівку викинуло з дороги. За словами водія, у машини несподівано відмовили гальма.

І не лише це в огляді ДТП:

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