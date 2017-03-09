У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО
У Миколаєві фура влетіла у світлофор. ВІДЕО
Все сталося вдень на вулиці Веселинівській. Автівку викинуло з дороги. За словами водія, у машини несподівано відмовили гальма.
І не лише це в огляді ДТП:
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